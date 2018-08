Analyse: Kun få dage tilbage inden historisk aktierekord

Donald Trump ryster konstant aktiemarkederne med nye trussels-tweets. Alligevel er en historisk aktierekord kun ganske få aktiedage væk.



Om 14 handelsdage rammer det brede amerikanske aktieindeks S&P 500 den længste optur nogensinde.



Undgår man i denne korte periode markante geopolitiske risici, vil aktierne over 3.543 handelsdage have været i et såkaldt bull market, altså med stigende kurser. Med andre ord har aktierne generelt været konstant stigende siden tidligt i 2009 efter den globale finanskrise.



"Få champagnen ud for at fejre aktierne," skriver Gilles Moec, økonom i Bank of America Merrill Lynch, der også vil åbne en flaske bobler for de amerikanske tech-aktier, efter at Apple som den første amerikanske virksomhed brød igennem værdimuren og fik en markedsværdi på over en billion dollar.



Tidligere har PetroChina i 2007 nået samme landemærke.



Betyder en historisk lang optur i aktierne, at det er på tid at reducere sin risiko og sælge ud ? Ikke nødvendigvis mener Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.



"Vi ser ikke en global recession komme før om tidligst 1,5 til 2 år. Og så længe det går godt i økonomien, vil det også gå godt for aktierne. Man kan sige, at vi har en advarsel i form af en fladere rentekurve i USA, men den skal være i nul eller under i et stykke tid, før det er en alvorlig advarsel, " siger Mikael Olai Milhøj.



Rentekurven er forskellen mellem renten på de 2 og 10-årige renter, der p.t. er på 32 basispoint. Den beskedne forskel, der indikerer, at investorerne ikke vil risikere for at parkere pengene i lange obligationer, er i lang tid blevet taget til indtægt for, at en amerikansk nedtur kan være på vej.



"Men opsving dør ikke nødvendigvis af alderdom," siger Danske Banks Mikael Olai Milhøj. Danske Bank har reduceret sin overvægt i ktier fra 10 til 5 pct.



I Bank of America Merrill Lynch peger man på, at "solen har skinnet over aktierne i juli" med et afkast på 3 pct, mens de mest risikable obligationer, high yield, har givet et afkast på 1,4 pct. Derimod har afkastet på statsobligationer været negativt med et tab på 0,6 pct.



Banken analytikere peger samtidigt på, at risikovilligheden er øget en smule, efter at Donald Trumps handelskrig med Kina, EU, Mexico, Canada og andre dele af verden i sommer flere gange har skræmt markederne.



Bankens egen såkaldte "Bull-Bear Indicator" - der kun er en indikatorfor investeringsklimaet - og går mellem 0 og 10 er steget en smule til 2,8, hvillet kan oversættes til en købsanbefaling. En indikator på over 8 oversættes til en salgsanbefaling, fordi markedet er overkøbt.



Investorerne har, ifølge den amerikanske banks opgørelser, i den seneste uge trukket 2 mia, dollar ud af aktiemarkedet og sendt 2,2 mia. dollar ind i obligationer. Et udtryk for en beskeden lyst til at tage risiko af bordet.