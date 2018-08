Kineserne har ikke tænkt sig og sidde og vente på, at den amerikanske præsident, Donald Trump, måske forhøjer toldsatser på en række kinesiske varer for 200 mia. dollar til 25 pct. fra 10 pct.



- Kina er parat til USA's trusler om en eskalering af handelskrigen og vil gengælde for at forsvare den nationale stolthed og folkets interesser, skriver det kinesiske handelsministerium i en udtalelse torsdag, skriver Bloomberg News.



Trump bad onsdag sin handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, om at overveje at skrue endnu mere op for den nye told, Trump har truet med at lægge på en ny gruppe varer fra Kina.



Og ifølge Bloomberg har USA indikeret at være klar på nye forhandlinger med Kina, hvis Beijing indvilger i at åbne sine markeder for mere konkurrence og stoppe med gengældelse overfor USA.



- USA spiller "gulerod eller stok"-taktik overfor Kina - men den tilgang virker ikke med Kina, lyder det fra handelsministeriet.



/ritzau/FINANS