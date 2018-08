Analyse: Ny stil fra Elon Musk - Tesla står til kæmpe kurshop

"Nye eventyr venter den entreprenante og karismatiske Musk, der også forhandler med flere europæiske regeringer og delstater - bl.a. Holland og Bayern - om at bygge en Tesla-fabrik"

Med et personligt stilskifte og nye løfter om højere produktion og positivt cashflow i resten af året ændrer Tesla-chefen Elon Musk fuldstændigt kursen på aktien.Når det amerikanske marked åbner torsdag eftermiddag dansk tid, ventes Tesla at stige med ca. 9 pct. efter at aktien i hele 2018 har underpræsteret i forhold til den generelle udvikling på det ledende indeks S&P 500.Aktien har tabt ca. 4,2 pct. i år, mens markedet gennemsnitlig er oppe med ca. 5 pct.Da Elon Musk trådte frem foran analytikere og presse efter første kvartal sendte det kursen på Tesla ned.Hans afvisning af, at svare på "kedelige spørgsmål" fra "boneheads" i kombination med erindringen om talrige brudte løfter om produktionsmål brød investorerne sig ikke om. Det samme skete, da Elon Musk noget opsigtsvækkende i et tweet i juli beskyldte en af dykkerne fra redningsaktionen i den thailandske grotte for at være pædofil.Men sammen med tallene for andet kvartal fulgte en undskyldning for sin seneste optræden fra Elon Musk, og det genskabte tilliden til en af USAs mest omdiskuterede aktier.Iagttagere, hvoraf mange stadig er skeptiske, taler om, at Elon Musk nu er ved være en rigtig CEO, og at resultat for andet kvartal kan blive et vendepunkt for bilproducenten.Bortset fra Musk´s undskyldning for at være "uhøflig ved det seneste møde, der er ingen undskyldning for dårlig opførsel," så var tallene også bedre end analytikerne havde ventet.Tesla brændte ganske enkelt færre kontanter af end ventet, kontant-reserven er derfor større end forudset, og det vilde investeringsridt er skruet ned. Elon Musk fortalte endnu en gang, at han ikke får brug for for at hente ekstra kontanter for at drive den stadig underskudsgivende virksomhed.Analytikerne ventede en kontant-afbrænding på gennemsnitligt 900 mio. dollar i andet kvartal.Det blev "kun" på 740 mio. dollar, og derfor har Tesla stadig 2,2 mia. dollar i banken. I tre af de seneste fire kvartaler har man haft underskud på over 1 mia. dollar, og det har fået mange analytikere til at pege på et snarligt behov for kapital-udvidelse.Nu siger Elon Musk, at Tesla fremover vil have både positivt cash-flow og være overskudsgivende. Kommentatoren Liam Denning, fhv. investeringsspecialist, der har skrevet for bl.a. Wall Street Journal, Financial Times og Bloomberg, påpeger, at det bl.a. sker ved at skære dybt i investeringerne. Måske derfor Elon Musk ikke nævnte bl.a. sine sports- og lastvognprojekter - der tidligere har trukket globale overskrifter - på pressekonferencen.Liam Denning afviser ikke, at Tesla rent faktisk kan komme ud med positive tal for indeværende kvartal. Bl.a. fordi, der er lagt store kræfter og mange penge i nå produktionsmålene for Model 3 - den mellemklassebil til anslået 35.000 dollar, der skal blive Teslas store gennembrud - uden at de endnu er solgt og pengene er i kassen.Men på længere sigt er Denning ikke overbevist om, at Tesla, trods en aktuel markedsværdi på ca. 51 mia. dollar, kan blive den megavirksomhed, Musk forestiller sig.Han peger på, at der stadig er alt for megen brandslukning for at især at kunne opfylde målet om at producere 5000 Model 3 om ugen. Som f. eks. at flyve en komplet produktionslinje ind fra Tyskland og installere det i et enormt telt udenfor fabrikken. Og at en reduktionen i investeringerne med 30 pct. ikke er konsistens med løfterne om at øge produktionen af Model 3 til 10.000 om ugen i kombination med alle de øvrige projekter.Og når Musk siger, at han ikke har brug for mere ekstern kapital er et et definitions-spørgsmål. Han vil bygge en ny fabrik fabrik i Kina - verdens største og hurtigst voksende elbils-marked med hundrede af lokale producenter - og den kan koste omkring 5 mia. dollar. Penge som Musk regner med at låne i de lokale banker.Så nye eventyr venter den entreprenante og karismatiske Musk, der også forhandler med flere europæiske regeringer og delstater - bl.a. Holland og Bayern - om at bygge en Tesla-fabrik.Hvad det vil gøre for aktien er umuligt at spå om. Overfor den ventede åbningskurs torsdag på ca. 325 dollar er analytiker-kursmål på både over 500 dollar og nogle helt nede på 180. Konsensus er på ca. 300 dollar, der hvor aktien lå indtil Elon Musk natten tl torsdag dansk tid pustede nyt liv i den.