Den tyske regering vil blokere for et kinesisk opkøb af den tyske virksomhed Leifeld Metal Spinning. Det er første gang, at tyskerne - med forbundskansler Angela Merkel - vil hindre et kinesiske selskab, i dette tilfælde Yantai Taihai Group, i at købe en tysk virksomhed.



Det skriver Bloomberg News med henvisning til kilder tæt på sagen.



Den tyske regering skulle have taget beslutningen på grund af en mulig sikkerhedsrisiko, men det er endnu ikke meldt ud. Beslutningen er truffet, inden Yantai Taihai ifølge AFP besluttede sig for at trække overtagelsestilbuddet på den tyske maskinfabrikant. Og det bekræftes af den tyske virksomhed.



- Jeg kan bekræfte, at den interesserede part har trukket sin anmodning om en godkendelse fra økonomiministeriet, siger en talsmand fra Leifeld til AFP.



Annulleringen kommer blot timer inden, at det var ventet, at den tyske regering ville fortælle, om den havde til hensigt at godkende tilbuddet, eller om den ville blokere for et kinesisk køb.



Det tyske økonomiministerium har undersøgt mulige negative virkninger i forbindelse med salget, da Leifeld er en af de førende producenter af metal til at fremstille biler og udstyr til rumfart og nuklearindustrien.



Tyskland følger den hårdere linje, som USA og Canada allerede har taget. I sidste uge købte den tyske stat sig ind i et af landets største elnetsselskaber for at modarbejde et forsøg fra et kinesiske firma på at købe sig ind.



Det tyske indenrigske efterretningstjeneste oplyste i juli, at kinesiske opkøb af hightech selskaber udgør en potentiel national sikkerhedsrisiko, skriver Bloomberg.



Ifølge AFP viser en undersøgelse fra revisions- og konsulentvirksomheden EY, at 54 tyske selskaber sidste år blev opkøbt af kinesiske, hvilket var lig med investeringer i Europas største økonomi for 13,7 mia. dollar.



/ritzau/FINANS