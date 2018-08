Fem kandidater har meldt sig ind i kampen om at efterfølge tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i Folketinget.



Først offentliggjorde erhvervsdirektør Kenneth Mikkelsen, at han gik efter at blive Ringkøbing-Skjerns nye repræsentant i Folketinget.



I sidste uge meldte journalist Birgitte Vinding sig ind i kampen, og onsdag, hvor opstillingsfristen er udløbet, har yderligere tre meldt sig.



Det drejer sig om Sebastian Korsbakke Jensen, Lennart Qvist og Dorte Jarlby, oplyser Venstre i Ringkøbing-Skjern Kredsen i en pressemeddelelse.



Lunde Larsen valgte i maj at fratræde som minister og oplyste, at han ikke genopstiller ved det kommende folketingsvalg, der skal afholdes senest i juni næste år.



Esben Lunde Larsen meddelte tidligere på året, at han havde fået et job i den globale tænketank World Ressources Institute i Washington D.C., og at han derfor ikke vender tilbage til Folketinget efter sommerferien.



Hvem der i stedet skal repræsentere Ringkøbing-Skjern i Folketinget, afgøres 20. august ved et opstillingsmøde blandt Venstres medlemmer i kredsen.



/ritzau/