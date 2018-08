Den kinesiske regering er godt og grundig træt af at blive "afpresset" af USA's præsident, Donald Trump, og dennes regering i den igangværende toldstrid mellem de to lande.



Tirsdag eftermiddag kom det frem, at de to parter igen forsøger sig at nærme hinanden, efter at der er blevet lagt store tolde på import af en lang række varer de to lande i mellem.



Repræsentanter for den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, og Kinas vicepremierminister, Liu He, har ifølge Bloomberg News haft private samtaler for at finde en vej tilbage til forhandlingsbordet, skrev nyhedsbureauet tirsdag med henvisning til to anonyme kilder.



Efterfølgende har Trump-regeringen så luftet en idé om en mere end fordobling af den eksisterende told på import af kinesiske varer for 200 mia. dollar.



På den ene side holdes der dermed en dør åben til nye forhandlinger, mens der på den anden side rasles med sablen med en kraftig optrapning af toldsatserne.



Og det er den kinesiske regering godt og grundig træt af. Her fra lyder det nu igen, at Kina er parat til at modsvare enhver form for ekstra told fra USA.



Kineserne holder fast i, at striden bør løses gennem forhandlinger, men dialogen bør være baseret på "ligeværdighed og respekt," lyder det ifølge Bloomberg News fra den kinesiske regering.



Tirsdagens nyhed om, at de to parter igen var ved at nærme hinanden, skabte lettelse på aktiemarkederne verden over, men onsdag kigger usikkerheden igen frem efter truslerne fra Trump-regeringen.



/ritzau/FINANS