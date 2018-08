I sidste uge kunne USA's præsident, Donald Trump, og formanden for EU-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, trykke hånd og erklære sig enige om at arbejde for mindre told mellem de to parter. Det gav et lettelsens suk efter måneders eskalerende handelskrig.



Men natten til onsdag ser det ud til, at handelskrigen blusser op mellem USA og Kina. Donald Trump har ifølge Reuters planer om at øge told på varer for 200 milliarder dollar fra Kina til 25 procent - mod tidligere udmeldt ti procent. Kina har tidligere lovet at svare igen med samme mønt.



- Selv om det mest handler om USA og Kina, er der flere måder, Europa og Danmark bliver ramt på, shippingbranchen for eksempel.



- Vi tror ikke, at en øget handelskonflikt mellem USA og Kina kan afspore opsvinget, men hvis vi undervurderer effekten på for eksempel investeringer, kan det ramme økonomien, siger senioranalytiker hos Danske Bank Mikael Olai Milhøj.



Selv om EU i første omgang har sit på det tørre, er handelskrigen en trussel mod det regelbaserede system for handel, der har domineret verdenshandlen de seneste årtier.



- Vi er bestemt ikke ligeglade med, at verdenshandlen foregår under nogle fælles regler. Derfor blev Juncker og Trump også enige om, at man må reformere Verdenshandelsorganisationen (WTO).



- Der er nogle problemer med systemet, eksempelvis sagsbehandlingstiden. Og så er USA og EU enige om, at Kina kopierer vestlige varer og forbryder sig imod intellektuelle rettigheder, siger Mikael Olai Milhøj.



Samlet set forventer Danske Bank og Mikael Milhøj dog ikke, at en eskaleret konflikt mellem USA og Kina kan stoppe det opsving, der præger dansk økonomi.



- Men risikoen er, at vi undervurderer, hvor hårdt det rammer virksomhedernes optimisme og investeringslyst, siger Mikael Olai Milhøj.



/ritzau/