Kina mærker nu officielt handelskrigen

Selv om det ikke anerkendes direkte, så gjorde Kinas styrende organ, politbureauet, tirsdag klar reference til de udfordringer og den påvirkning, handelskrigen med USA medfører.



Det skriver The Wall Street Journal.



Ifølge en meddelelse, som den centrale komite, tirsdag udsendte efter sit møde, så står den kinesiske økonomi over for "nogle nye problemer og nogle nye udfordringer".



"Der er åbenbare forandringer i det eksterne klima," hed det i meddelelsen.



Udmeldingen følger i kølvandet på data tidligere tirsdag, som viste, at væksten fortsat bremser op i landets økonomi, hvilket, påpeger avisen, er de første officielle data, som viser effekten af handelskrigen med USA.



Nye væksttiltag på vej



Gennem snart ti år har Kinas vækst været på en kontrolleret tur nedad.



Men da man fortsat ligger pænt over regeringens mål om en vækst på 6,5 pct., har præsident Xi Jinping de senere år fokuseret på at kontrollere gælden og andre finansielle risici i økonomien.



Tegn på, at den økonomiske ekspansion mister damp - fra faldende investeringer i fabrikker henover blodfattig forbrugsudvikling i husholdningerne til flere konkurser - betyder, at landet må vende rundt, nu da handelskrigen også truer væksten.



I juli har centralbanken i Kina da også pumpet midler ud i banksystemet, mens lokale myndigheder er begyndt at starte indefrosne infrastrukturprojekter op igen.



Og tirsdagens meddelelse opfordrer samtidig til flere tiltag til gavn for væksten - herunder flere offentlige investeringer i vejbyggeri og togprojekter, skriver The Wall Street Journal.



Politbureauets meddelelse forsikrede samtidig om, at Kina ikke vil svare igen over for USA ved at straffe amerikanske selskaber.



"Udenlandske virksomheders legitime rettigheder i Kina vil være beskyttede, hedder det.



I sidste uge gik chipproducenten Qualcomms toårige forsøg på at overtage hollandske NXP for 44 mia. dollar ellers i vasken.



På otte ud af ni markeder fik man konkurrencemyndighedernes godkendelse, men ikke i Kina.



Det blev af mange tolket som et skud tilbage i handelskrigen.



Trumps handelskrig



Handelskrigen mellem Kina og USA er udløst af USA's præsidents, Donald Trumps, ønske om at reducere landets store handelsunderskud over for Kina.



I 2017 importerede USA nemlig varer fra Kina for 505 mia. dollar og eksporterede samtidig for blot omkring 130 mia. dollar, hvilket gav landet et handelsunderskud på 375 mia. dollar over for Kina, viser tal fra den amerikanske regering.



Trump-administrationen har derfor indført told på 25 pct. på importvarer for 34 mia. dollar fra Kina, mens yderligere varer for yderligere 16 mia. dollar vil blive ramt af told i onsdag den 1. august.



Kina har svaret igen med samme mønt. Det fik Donald Trump til at varsle mere told på 10 pct. på varer for yderligere 200 mia. dollar fra Kina.



I forrige uge lod præsidenten i et tv-interview efterfølgende forstå, at han var parat til at gå helt til 500 mia. dollar - altså stort set al Kinas eksport til USA.



Vækstopbremsning i juli



Vækstnedgangen i aktiviteten i den kinesiske økonomi accelererede i juli i forhold til juni og lå også lavere end ventet blandt økonomerne, viste det officielle PMI-tal, der måler aktiviteten i såvel industri som servicesektor.



De officielle kinesiske PMI-data for fremstillingsindustrien viste tirsdag en opbremsning med et fald til 51,2 i juli fra 51,5 måneden før, og økonomernes estimerede aktivitetstakt på 51,3. Indekset for service viste samtidig et aktivitetsfald til 54,0 i juli fra 55,0 i juni og et analytikeroverslag på 54,9.



Samlet betød det en opbremsning i PMI-Composite - den samlede PMI-aflæsning - til 53,6 i juli fra 54,4 i juni.



Indeksene er konstrueret således, at et værdi over 50 indikerer stigende aktivitet, mens et indeks under 50 peger i retning af aftagende aktivitet.



/ritzau/FINANS