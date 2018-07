Trump håner konservative superdonorer

De to velhavende brødre Charles og David Koch og deres donationer plejer at have stor indflydelse på republikanske politikere i USA. Men en tydelig undtagelse er USA's præsident, Donald Trump.



På det sociale medie Twitter håner han brødrene.



"Globalisterne Koch-brødrene, der er blevet en total vittighed i rigtige republikanske kredse, er imod en styrket grænse og stærk handel.



Jeg har aldrig søgt deres støtte, for jeg har ikke brug for deres penge eller dårlige idéer," skriver Trump.



"Jeg gjorde dem rige. Deres netværk (Americans for Prosperity, red.) er meget overvurderet, og jeg har besejret dem ved enhver lejlighed.



De ønsker at beskytte deres selskaber uden for USA mod beskatning.



Jeg arbejder for "America First" og den amerikanske arbejder. Jeg er ingens marionetdukke.



To flinke fyre med dårlige idéer," skriver Trump



Reagerer på udtalelser i medierne



Trumps bredside mod de to Koch-brødre kommer efter nogle bemærkelsesværdige udtalelser fra særligt Charles Koch.



De seneste dage har han ifølge nyhedsbureauet AP fortalt til journalister, at han frem mod midtvejsvalget i november er ligeglad med, hvilket parti politikere tilhører, når han skal vælge, hvem han skal støtte.



Koch-brødrene har ellers typisk støttet republikanske kandidater.



Men med Donald Trump som præsident har Americans for Prosperity været kritisk over for republikanskstøttet lovgivning.



Et eksempel er en 1,3 billioner dollar dyr aftale fra marts, der holder den føderale stat i gang.



Koch-brødrene har også udtalt bekymring over præsidentens opgør med andre lande, der har ført til højere toldsatser.



En af de republikanske kandidater, der ifølge AP har mistet Koch-brødrenes støtte, er Kevin Cramer, som i North Dakota forsøger at tage demokraten Heidi Heitkamps sæde i Senatet.



/ritzau/