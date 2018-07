Trump roser Italien for hård kurs mod indvandring

Der er meget rosende ord fra USA's præsident, Donald Trump, til Italiens nye premierminister, Giuseppe Conte, for den italienske regerings indvandringspolitik.



Andre europæiske lande burde følge Italien på indvandringsområdet, lyder det fra en smilende Trump, der giver Conte en varm velkomst i Washington mandag.



Italien "har indtaget en meget fast holdning omkring grænsen", siger Trump ifølge nyhedsbureauet AP.



"Og helt ærligt gør han efter min mening det rette," siger Trump ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Conte blev for to måneder siden taget i ed som italiensk premierminister. Han står i spidsen for en regering bestående af det højreorienterede parti Ligaen og protestpartiet Femstjernebevægelsen.



Italien har inden for de seneste uger forhindret flere redningsskibe i at anløbe italienske havne med migranter om bord.



"Jeg er meget enig i, hvad I gør med hensyn til indvandring og ulovlig indvandring og endda lovlig indvandring," siger Trump til Conte, inden de indleder deres møde mandag aften dansk tid.



På mødet vil de, ud over indvandring, også drøfte handel og forsvarspolitik, meddeler Trump.



