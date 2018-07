Efter fire måneders ufrivilligt ophold i Tyskland er den catalanske separatistleder Carles Puigdemont tilbage i Belgien.



Han forlod Tyskland lørdag morgen og er lørdag formiddag ankommet til Bruxelles.



Her lover Puigdemont på en pressekonference, at han vil fortsætte kampen for et uafhængigt Catalonien fra sit eksil i Belgien.



Han tilføjer, at han fortsat vil forsøge at samle opbakning i Europa til catalansk selvstændighed.



- Dette er ikke afslutningen på min rejse. Jeg vil fortsætte min rejse rundt i Europa til de fire hjørner af kontinentet for at forsvare vores sag, siger Puigdemont efter ankomsten til Bruxelles lørdag.



- Min rejse slutter ikke, før alle politiske fanger er løsladt, de eksilerede kan vende hjem og det catalanske folk kan få opfyldt deres ret til selvbestemmelse uden en trussel om vold, siger han.



Ved ankomsten til Bruxelles blev han mødt af sin efterfølger på præsidentposten i regionalstyret i Catalonien, Quim Torra, der tidligere har beskrevet Puigdemont som Cataloniens "legitime præsident".



Puigdemont flygtede i slutningen af oktober til Belgien, efter at han havde spillet en hovedrolle i forsøget på at løsrive Catalonien fra det øvrige Spanien.



Det fik de spanske myndigheder til at udsende en international arrestordre på ham.



I marts blev han anholdt i Tyskland, da han var på vej i bil fra Finland og hjem til sit eksil i Belgien.



De spanske myndigheder droppede imidlertid arrestordren mod Puigdemont tidligere på måneden. Det åbnede op for, at han kunne vende tilbage til Belgien.



/ritzau/dpa