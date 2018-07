Israel vil bygge hundredvis af huse i en bosættelse på Vestbredden, hvor en palæstinenser har stukket tre israelere med en kniv og dræbt en, lyder det fra Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman.



- Det bedste svar på terrorisme er udvidelsen af bosættelser, skriver forsvarsministeren fredag på Twitter.



I tweetet annoncerer han, at der skal bygges 400 nye huse i bosættelsen Adam, hvor knivangrebet fandt sted torsdag.



Meldingen kommer samtidig med en anden dødelig hændelse, hvor to palæstinensere, hvoraf den ene er et barn, fredag blev skudt i hovedet af en israelsk soldat i den sydlige del af Gazastriben.



Mens kritikere mener, at udvidelsen af bosættelser er en af de største udfordringer for fred mellem israelerne og palæstinenserne, afviser Israel den påstand, skriver nyhedsbureauet AFP.



Omvendt støtter mange palæstinensere angreb på israelske bosættere, da det anses som modstand mod de voksende bosættelser, skriver AFP.



Under fredagens angreb sneg en 17-årig palæstinenser sig ind i bosættelsen Adam. Her stak han tre tilsyneladende tilfældige israelere med en kniv, inden han selv blev skudt og dræbt.



Den ene af de tre tilskadekomne døde umiddelbart efter.



Den israelske hær ransagede efterfølgende den landsby, som den 17-årige palæstinenser kom fra. Gerningsmandens familie blev i den forbindelse afhørt og fik frataget deres arbejdstilladelser, skriver AFP.



Den amerikanske præsident Donald Trumps advokat og rådgiver angående anliggender i Israel, Jason Greenblat, har efterspurgt en reaktion fra den palæstinensiske leder på Vestbredden, Mahmoud Abbas.



- Endnu et barbarisk angreb her til aften. Hvornår vil præsident Abbas og de palæstinensiske ledere fordømme volden?, skrev han.



Der er endnu ikke kommet en reaktion fra Abbas' regering.



/ritzau/