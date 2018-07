Donald Trump tager æren for væksten:

Den amerikanske præsident Donald Trump må være en glad mand i dag, hvor den amerikanske vækst viser positive signaler med et amerikansk bruttonationalprodukt, bnp, der i andet kvartal af 2018 er vokset med 4,1 pct. i forhold til første kvartal – opgjort i annualiserede tal.



Præsidenten har i en tale fredag eftermiddag dansk tid lovet, at der er mere på vej, og gjort det klart, at han bare er bedre end både ekspræsident Barack Obama og ekspræsident George W. Bush.



"Jeg er begejstret over at kunne offentliggøre, at i andet kvartal voksede den amerikanske økonomi med fantastiske 4,1 pct. Vi er på sporet af at ramme det højeste årlige vækstrate i over 13 år, og jeg vil sige det stærkt, og som handelsaftalerne kommer ind en efter en, at vi kommer til at se langt højere vækstrater end dem, vi ser i dag – og de er fantastiske," sagde Donald Trump.



Handelsunderskud faldet markant



"Gennem de seneste to regeringer nåede vi lige op på 1,8 bnp-vækst i gennemsnit, men i modsætning til det, er vi nu på sporet af at nå en årlig bnp-vækst på 3 pct. – og det kan nå betydeligt over en vækst på 3 pct.," sagde præsidenten og mindede om, at blot et procentpoint svarer til ca. 3 mia. dollar og 10 mio. amerikanske job.



"Så hvis denne vækst fortsætter med dette tempo, så kan vi fordoble vores økonomi ti gange hurtigere end under både Bush og Obama. Og måske er en af de største sejrer i dagens bnp-rapport, at handelsunderskuddet, der står mit hjerte meget kært – for vi er jo blevet flået af verden – er faldet med mere end 50 mia. dollar. 52 mia. dollar for at være helt præcist," sagde han og tilføjede, at faldet alene, betyder et ekstra procentpoint til bnp.



Ifølge estimaterne havde analytikerne dog forventet at se en vækst på 4,2 pct.