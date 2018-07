Den Europæiske Centralbank, ECB, venter, at inflationen i eurozonen vil ligge nogenlunde fast omkring det nuværende niveau frem til årsskiftet.



Inflationen tiltog i juni til 2,0 pct. på årsbasis fra 1,9 pct. i maj hovedsageligt som følge af højere energi- og fødevarepriser.



- På basis af de nuværende futurespriser på olie er det sandsynligt, at den årlige inflationstakt vil ligge tæt på det nuværende niveau resten af året, siger ECB-chef Mario Draghi torsdag på et pressemøde i kølvandet af bankens rentemøde, hvor såvel renter som tilbagekøbsprogram blev fastholdt.



Draghi peger på, at selv om den underliggende inflation opgjort eksklusive de volatile energi- og fødevarepriser fortsat er afdæmpet, så er det underliggende prispres taget til.



- Det indenlandske prispres er tiltaget og breder sig som følge af høj kapacitetsudnyttelse og et strammere arbejdsmarked, siger Draghi.



Han mener, at usikkerheden om inflationsudsigterne er på vej ned.



På længere sigt venter ECB, at den underliggende inflation vil tage til mod slutningen af året og stige gradvist derefter på mellemlangt sigt.



/ritzau/FINANS