Relateret indhold Tilføj søgeagent Al Jazeera Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Al Jazeera

Den tidligere pakistanske cricketstjerne Imran Khan erklærer i en tv-sending fra den pakistanske hovedstad, Islamabad, sig selv som vinder af onsdagens parlamentsvalg. Det skriver flere internationale medier.



I sin tale siger Khan ifølge Al Jazeera blandt andet:



- Jeg kom ind i politik for 22 år siden for at forhindre Pakistans fald.



Khan lover også, at han vil skabe et "nyt Pakistan".



Det var ventet, at Imran Khan ville vinde det pakistanske valg.



Alle stemmer ved valget er dog endnu ikke optalt. Torsdag formiddag var omkring halvdelen af stemmerne optalt, skriver nyhedsbureauet AP.



/ritzau/