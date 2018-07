Trump og Juncker udstikker vejen ud af handelskrig

EU og USA er tilsyneladende blevet enige om, hvad der skal til for at undgå en handelskrig.



EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og USA's præsident, Donald Trump, oplyser i en fælles udtalelse onsdag efter et møde i Washington D.C., at de er blevet enige om rammerne for en fremtidig handelsaftale mellem USA og EU.



Aftalen har flere elementer og bliver af Trump præsenteret som "en meget stor dag for fri og fair handel". Det er dog småt med detaljer - og Trump og Juncker slutter deres optræden for pressen uden at svare på spørgsmål.



Donald Trump siger, at der skal findes "en løsning" på de toldsatser, der er indført i den seneste udveksling af "gengældelsestold".



Juncker oplyser, at Trump på mødet har indvilliget i ikke at gennemføre sin trussel om at øge tolden på biler og autodele, som USA importerer fra Europa.



"Dette var et godt og konstruktivt møde. Så længe vi forhandler, vil vi afstå fra yderligere toldforhøjelser, medmindre en af parterne afbryder forhandlingerne," siger Juncker ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Trump har truet med at hæve toldsatsen på biler og autodele til 25 pct.



Desuden vil parterne også "revurdere" de eksisterende toldsatser på stål og aluminium, som Donald Trump annoncerede i marts, oplyser Juncker.



Tysklands økonomiminister, Peter Altmaier, skriver i et tweet ifølge Reuters, at aftalen er et "gennembrud", som vil bidrage til at forhindre en handelskrig og redde millioner af job.



"Fantastisk for den globale økonomi," slutter den tyske minister sit tweet.



Et af elementerne er, at EU lover at øge sin import af sojabønner og flydende naturgas (LNG, red.) fra USA.



"De (EU, red.) vil være storkøbere af LNG," siger Trump.



Ifølge præsidenten skal EU også købe "masser af sojabønner".



Parterne vil samtidig arbejde for, at toldsatser og støtteordninger for industrivarer på andre varer end biler skal elimineres.



"Det var min hensigt at indgå en aftale i dag. Og vi har indgået en aftale i dag. Vi har udpeget en række områder, hvor vi vil arbejde hen imod nul told på industriprodukter," siger Jean-Claude Juncker på pressemødet.



Derudover er Jean-Claude Juncker og Donald Trump blevet enige om et samarbejde for at reformere Verdenshandelsorganisationen, WTO.



/ritzau/