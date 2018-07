Trump håber på handelsaftale med EU

EU og USA er allierede og bør arbejde sammen for at sænke toldsatser, ikke hæve dem.



Sådan lyder budskabet fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, da han onsdag møder USA's præsident, Donald Trump, i Washington.



- USA og EU er allierede, ikke fjender. Vi bør arbejde sammen. Vi bør arbejde på at sænke toldsatser og ikke hæve dem, siger Jean-Claude Juncker til Donald Trump foran pressen, der var med i Det Ovale værelse, inden mødet gik i gang.



Donald Trump svarer, at allierede bør dele fordelene ved samhandel ligeligt imellem sig.



- Vi arbejder for en fair handelsaftale. Vi ønsker bare ens vilkår for vores landmænd, producenter og alle andre, siger han.



- Tilsammen udgør vi (EU og USA, red.) mere end halvdelen af al verdenshandel. Så vi håber, at det vil der komme noget godt ud af, siger Trump.



De to mødes i Det Hvide Hus i USA's forbundshovedstad, Washington.



/ritzau/