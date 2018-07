Saudi-Arabien nærmer sig grønt lys til første vindfarm

Olielandet Saudi-Arabien tager snart endnu et skridt imod at øge sin andel af vedvarende energi.



Energiministeriet planlægger at give grønt lys til landets første vindfarm i stor skala, det 400 megawatt (MW) store Dumat Al Jandal-projekt, til december, fortæller det tirsdag.



Der er indkommet bud fra fire konsortier, der gerne vil bygge vindfarmen. Det laveste bud kom fra EDF og Masdar, som har budt ind med en pris på 21,30 dollar per megawatt-time. Prisen er dog ingen garanti for, at de vinder, understreger ministeriet, der nu vil nærstudere de indkomne forslag.



Saudi-Arabien har planer om at installere 9,5 gigawatt vind- og solenergi i løbet af de næste fem år. For tiden eksisterer der kun en enkelt solcellefarm på 10 MW og en enkelt vindmølle på 2,75 MW.



