USA overvåger yuannen for tegn på manipulation

De amerikanske myndigheder følger udviklingen i den kinesiske valuta, yuannen, for at vurderere, om dens svækkelse gennem den seneste tid er udtryk for manipulation.



Det skriver Reuters fredag på baggrund af et interview med USA's finansminister, Steven Mnuchin, i Sao Paolo.



- Der er ingen tvivl om, at svækkelsen af valutaen skaber en uretfærdig fordel for dem.



- Vi vil meget grundigt undersøge, om de har manipuleret valutaen, sagde Mnuchin til Reuters.



Finansministerens udtalelse falder samme dag, som USA's præsident, Donald Trump, på Twitter har beskyldt både Kina og EU for at manipulere med deres valutaer.



- Kina, Den Europæiske Union og andre har manipuleret deres valutakurser og renter lavere, mens USA løfter renterne, og dollaren bliver stærkere og stærkere for hver dag - hvilket fjerner fordelen for vore store virksomheder. Som sædvanlig er det ikke en fair kamp...



- USA bør ikke straffes for, at vi klarer os så godt. Stramning skader nu alt det, vi har gjort. USA bør tillades at genvinde det, som er mistet på grund af ulovlig valutamanipulation og DÅRLIGE handelsaftaler. Gæld er på vej, og vi hæver renterne - virkelig?, tweetede præsidenten.



De to tweets er dog siden hen blevet slettet igen.



Fredag skal der 6,7697 yuan til for at købe en dollar. Går man dog blot tre måneder tilbage, så kostede en dollar kun 6,2964 yuan, hvilket svarer til en svækkelse på cirka 7 pct. Yuannen lå imidlertid lavere ved årets start. Da kostede en dollar 6,5068 yuan.



/ritzau/FINANS