Stolen efter Esben Lunde er ledig

Det er uvist, hvem der skal overtage den tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) plads i Folketinget.



Han har meddelt, at han ikke vender tilbage til det politiske arbejde på Christiansborg efter sommerferien.



Dermed skal et andet Venstre-medlem fra Vestjyllands Storkreds, hvorfra Esben Lunde Larsen er valgt, i Folketinget.



Sædvanligvis vil det være den person fra partiet, der har fået flest stemmer af de kandidater i kredsen, som ikke blev valgt ind ved det seneste folketingsvalg.



Med 8150 stemmer er det i dette tilfælde Mads Rørvig, men han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at afbryde sin erhvervskarriere.



