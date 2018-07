EU vil stoppe dansk indgreb mod lastbiler

Nye skilte ved de danske rastepladser fortæller som her ved Gudenå Øst, at lastbiler højst må parkere i 25 timer. Det sker ifølge Danmark for at komme campinglignende forhold ved motorvejene til livs. Men den nye regel er ulovlig, mener EU-Kommissionen.

Foto: Henning Bagger/arkiv/Ritzau Scanpix