Trump overvejer handelsaftale med Mexico før Canada

En handelsaftale mellem USA og Mexico kan muligvis blive prioriteret højere end en handelsaftale med Canada.Det var meldingen fra Donald Trump på et kabinetsmøde i Washington onsdag, skriver Bloomberg USA og Mexico er "tættere" på at nå at en handelsaftale, og regeringen vil måske fremrykke separate forhandlinger med Canada, fortalte Trump journalisterne, ifølge Bloomberg.Præsidenten tilføjede, at det går godt mellem ham og den tiltrædende mexicanske præsident Andres Manuel Lopez Obrador.Også Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow sagde ifølge Bloomberg, at der har været "godt fremskridt" i samtalerne med Mexico, som var "meget produktive", men ville ikke uddybe.I starten af juni sagde Trump, at han var åben for at erstatte Nafta-aftalen med de to lande med to nye separate aftaler.De tre lande har forgæves forsøgt at nå en aftale, men der var for store forskelle på nøgleområder.