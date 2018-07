Trumps toprådgiver roser centralbanken

Den amerikanske præsidents, Donald Trumps, vigtigste økonomiske rådgiver, Larry Kudlow, roser onsdag landets centralbank, Federal Reserve, og bankens topchef, Jerome Powell, for pengepolitikken og planen om "gradvise renteforhøjelser". Samtidig forsøger Kudlow at mane recessionsspøgelset i jorden.



"Jeg mener, at deres gradvise tilgang er meget god. Det gør jeg. Jeg synes, det er rigtig godt. Og jeg tror for øvrigt, at den tilgang vil få tingene gjort hurtigere," sagde Kudlow til tv-stationen CNBC.



Den amerikanske centralbanks pengepolitik baserer sig på "gradvise renteforhøjelser", hvilket har medført to på hver 25 basispoint i 2018, og der er udsigt til to mere i resten af året og med flere igen i 2019.



Jerome Powell vidnede tirsdag for Senatets bankkomite, og her slog han fast, at den "gradvise" tilgang var den rette "for nu".



"Jay Powell gør et rigtig godt job derovre, mener jeg," siger Larry Kudlow.



Kudlow, der er økonomisk chefrådgiver i Det Hvide Hus, forklarede samtidig, at han støtter bankens ledelse, og at hans opfordring for nogle uger siden til, at banken hæver renten "meget langsomt", ikke var et forsøg på indblanding.



"Jeg siger blot, at jeg mener, den nye ledelse i Federal Reserve selv forstår, at økonomisk vækst, især det jeg kalder for supply-side vækst, ikke er inflationær."



Jerome Powell indtog posten som chef for Federal Reserve i februar, da han afløste Janet Yellen. Powell er udpeget af Donald Trump.



/ritzau/FINANS