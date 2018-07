Rusland overvejer Nordkorea-topmøde

USA's præsident, Donald Trump, siger, at han har fået et løfte fra Ruslands Vladimir Putin om, at den russiske leder vil "hjælpe med Nordkorea".



"Rusland har indvilget i at hjælpe med Nordkorea, hvor forholdet til USA er meget godt, og hvor processen skrider frem," skriver Trump på Twitter.



Et topmøde mellem lederne for Rusland og Nordkorea er "på dagsordenen", oplyser Alexander Matsegora, russisk ambassadør i Nordkorea, til nyhedsbureauet RIA.



I samme ombæring vil det være "logisk" at se på, om sanktionerne mod Nordkorea kan lempes, tilføjer han.



Russiske myndigheder meddelte i sidste måned, at Rusland havde inviteret Nordkoreas leder, Kim Jong-un, på besøg i landet.



/ritzau/Reuters