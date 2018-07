Amerikanske forhandlere vil sende regningen videre til forbrugerne: Så meget kan prisen på udenlandske biler stige på Trumps told

Ifølge flere amerikanske forhandlere, må forbrugerne forvente højere priser på importerede biler, hvis præsident Donald Trumps foreslåede 25 pct. toldsats for udenlandskbyggede køretøjer importeret til USA vedtages.Det skriver The Wall Street Journal.Ifølge bilindustriens største lobbyistgruppe, The Alliance of Automobile Manufacturers, vil prisen på importerede biler stige med omkring 5800 dollar (ca. 37.074 kr.), hvis toldsatsen vedtages. En merpris som bilproducenterne siger, at de vil sende videre til forbrugerne, og som ifølge de amerikanske bilforhandlere, vil resultere i et fald i det overordnede bilsalg. Omkring 44 pct. af alle biler solgt i USA var importeret ind i landet sidste år. Hvis Donald Trump får indført toldsatsen på udenlandskbyggede køretøjer, siger bilforhandlerne, at de højst sandsynligt vil mindske deres ordrer på udenlandske køretøjer og i stedet fokusere på at sælge brugte biler, der giver en højere fortjeneste.Toldsatsen kan også i et mindre omfang skabe inflation i priserne på amerikanskbyggede biler, fordi mange amerikanske producenter bruger bildele, der er produceret i udlandet."Der er ingen tvivl om, at bilindustrien vil blive negativt påvirket. Vi vil se priserne stige på tværs af industrien, og mange af de udgifter vil blive sendt videre til forbrugeren. Salget vil falde," siger bilforhandleren David Rosenberg i et interview til The Wall Street Journal.David Rosenberg har allerede taget konsekvensen af en mulig toldsats, og er en ud af flere, der er i gang med at opbygge et lager af udenlandske biler, så han er klar, hvis toldsatsen bliver indført.Dog mener mange andre amerikanske bilforhandlere, som The Wall Street Journal har været i kontakt med, at det er meget usikkert om toldsatsen vil træde i kraft, og de venter derfor med at lave en beredskabsplan, indtil de er overbeviste om, at det bliver til en realitet./ritzau/FINANS