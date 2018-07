Medie: Donald Trump erkender at Rusland blandede sig i præsidentvalget

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har ifølge Bloomberg netop sagt, at han har fuld tiltro til den amerikanske efterretningstjenester og accepterer, at Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016, hvor han blev valgt.



Donald Trump vender dermed rundt på en tallerken, i det han under et pressemøde i mandags i forbindelse med topmødet mellem ham og Vladimir Putin, Ruslands præsident, netop fastholdt, at Rusland ikke havde blandet sig i det amerikanske valg.



Siden er Donald Trump blevet mødt af massiv kritik - ikke kun fra gadens demonstranter, men fra egne rækker.



Tirsdag kom det bl.a. frem, at en række medlemmer af præsidentens eget parti, de republikanske medlemmer af kongressen overvejede at vedtage en resolution til støtte for USA's efterretningstjeneste.



På en pressekonferencen mandag sagde Donald Trump, at han ikke kunne se nogen grund til, at Rusland skulle hacke Demokraternes servere, men en dag senere retter han lige lidt på sin udtalelse, da han nu ifølge Bloomberg siger, "at han mente at sige, at han ikke så nogen grund til, at det ikke ville være Rusland.".



De falske nyheder er blevet skøre



Som vanen tro, har Donald Trump tweetet løs om gårsdagens møde med Putin, bl.a.: "Mens jeg havde et godt møde med Nato, hvor jeg rejste enormt mange penge, havde jeg et endnu bedre møde med Vladimir Putin af Rusland. Desværre bliver det ikke rapporteret på den måde - de falske nyheder er blevet skøre!"