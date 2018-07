Republikanere skammer sig over Trumps citater ved Putin-møde

Efter topmødet mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den russiske præsident, Vladimir Putin, i Helsinki, er amerikanerne vågnet op til en amerikansk kongres, der flere steder syder.



Blandt andre kritiserer den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, Donald Trump for at udtrykke uvished, om hvorvidt at Rusland blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016 ved pressemødet.



Til nyhedsbureauet Reuters siger Ryan, at der er "ingen tvivl om", at Moskva blandede sig i valget, og at Trump "må anerkende, at Rusland ikke er vores allierede", siger Ryan.



"Der er ingen moralsk lighed mellem USA og Rusland, der forholder sig fjendtligt til vores mest basale værdier og idéer. USA må forblive fokuseret på at holde Rusland ansvarlig og sætte en stopper for dets væmmelige angreb på demokratiet," siger han i en udtalelse.



Også den republikanske leder for Senatets komité for udenlandske relationer, Bob Corker, kritiserer præsidenten voldsomt.



Til Reuters siger han, at Trump fik USA til at ligne et "let bytte" og siger, at han er "meget skuffet".



Også den republikanske senator Jeff Flake har kritiseret Trump og kaldt hans optræden ved pressemødet "skammelig".



Både Ryan, Corker og Flake har meddelt, at de ikke genopstiller ved næste valg.



Også den tidligere republikanske præsidentkandidat og tidligere senator John McCain, udtaler sig i skarpe vendinger i en udsendt udtalelse.



"Ingen tidligere præsident har nogensinde fornedret sig for en tyran. Ikke alene talte præsident Trump ikke sandt om sin modstander, han fejlede også, når det handlede om at forsvare det, der gør os, til dem vi er - en republik af frie mennesker," skriver McCain.



På dagens pressemøde lød det fra Donald Trump, at han "ingen grund" så til, at Rusland skal have blandet sig i det amerikanske valg i 2016 efter at have fået forsikringer for præsidenten.



Det til trods for, at en føderal storjury i USA for få dages siden rejste tiltale mod 12 russiske efterretningsofficerer, som de anklager for at skulle have hacket Demokraternes computernetværk, da Hillary Clinton var præsidentkandidat i 2016.