Putin nægter pure indblanding i valg over for Trump

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har over for den amerikanske præsident, Donald Trump, nægtet indblanding i det amerikanske valg.



"Jeg måtte understrege ting, jeg har sagt flere gange, nemlig, at den russiske regering aldrig har blandet sig - og vil aldrig blande sig - i interne amerikanske affærer, herunder det amerikanske valg. Vi kan analysere det sammen," lød det fra Putin på et fælles pressemøde efter et topmøde mellem de to præsidenter.



Putin foreslår en fælles arbejdsgruppe om cybersikkerhed mellem de to lande.



På dagens pressemøde foranlediget af spørgsmål fra en journalist bruger de to præsidenter lang tid på at nægte, at de to mænd skulle have haft en sammensværgelse, der hjalp Donald Trump med at komme til magten.



"Der er en ingen sammensværgelse. Jeg slog let Hillary. Vi talte også om dette, der var ingen sammensværgelse," lyder det fra Trump.



Han bakkes op af Putin, der siger, at de to lande har punkter, hvor de har fælles interesser, men spørger ud til journalister, "kan i nævne et enkelt faktum, der skulle bevidne denne sammensværgelse? - Det er nonsens".