En tidligere britisk minister fra det konservative regeringsparti opfordrer til, at briterne stemmer en gang til om EU



Den tidligere undervisningsminister Justine Greening sagde mandag til BBC, at parlamentet er "fastlåst" om brexit.



Hun sagde, at en del konservative parlamentsmedlemmer går ind for en ny folkeafstemning.



Greening vil i givet fald føre kampagne for at beholde Storbritannien i EU.



Der er voksende pres på premierminister Theresa May fra mange sider, efter at hun i sidste uge fremlagde regeringens hvidbog med den overordnede strategi for brexit.



Ved EU-folkeafstemningen i juni 2016 stemte briterne for at forlade EU.