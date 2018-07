EU opfordrer Kina til større åbenhed og siger handelskrig kan undgås

Hvis Kina gerne vil have et godt forhold til EU, så ved Kina, hvad der skal gøres.Sådan lyder meldingen fra Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, efter at EU og Kina mandag har holdt deres årlige topmøde.På mødet har Jean-Claude Juncker blandt andet opfordret Kina til at åbne sig mere over for udlandet frem for at fortsætte ad den protektionistiske sti, som landet tidligere er blevet kritiseret for at betræde. Fra EU-Kommissionens formand lød det eksempelvis, at "hvis Kina ønsker at åbne op, så kan det det også. Det ved, hvordan man åbner op". "Vi skal bare have fair og multilaterale regler. EU er åbne, men ikke naive," lyder det fra Jean-Claude Juncker ifølge Reuters.Efter at være blevet kritiseret gennem længere tid for at gøre det svært for udenlandske virksomheder at drive forretning i Kina ser landet ud til at prøve at vende det billede ved at have godkendt flere store investeringer.Blandt andet har den tyske kemigigant BASF fået godkendt et projekt til 10 mia. dollar i Kina, mens den amerikanske bilproducent Tesla arbejder på at bygge en fabrik, der skal kunne producere 500.000 elbiler om året.Ud over Kinas protektionistiske politik har den eskalerende handelskonflikt mellem USA og Kina også taget fokus ved mandagens møde mellem EU og Kina.Således har EU-præsident Donald Tusk, som sammen med Jean-Claude Juncker var rejst til Beijing, hvor mødet er blevet afholdt, opfordret Kina, USA og andre lande til at undgå handelskrige og reformere Verdenshandelsorganisationen, WTO, så den er bedre i stand til at bekæmpe tvungen teknologioverførsel og statsstøtte. Det er klager, som den amerikanske præsident, Donald Trump, tidligere har brugt som argument for øgede toldsatser."Det er Europas og Kinas fælles pligt, men også USA's og Ruslands, ikke at ødelægge denne orden, men at forbedre den. Ej heller at starte handelskrige, som så ofte er endt med konflikter i vores historie, men til modigt og ansvarligt at reformere de regler, som er baseret på international orden," siger Donald Tusk ifølge Reuters og tilføjer:"Der er stadig tid til at undgå konflikt og kaos."På det seneste har USA over to gange varslet ekstratold på import af kinesiske varer for samlet 250 mia. dollar. Heraf er der foreløbig blevet pålagt ekstratold på kinesiske varer for 34 mia. dollar, mens resten stadig ligger på tegnebrættet.Kina har begge gange meddelt, at landet vil svare igen på de øgede toldsatser fra USA./ritzau/FINANS