Trump: Ingen demokrat kan true mig ved valget i 2020

USA's præsident, Donald Trump, planlægger at genopstille ved valget i 2020.



Det bekræfter han i et interview med den britiske talkshowvært Piers Morgan, der blev gennemført om bord på Air Force One fredag.



Det skriver det britiske medie The Mail.



"Det er helt sikkert min plan. Det lader til, at alle vil have mig til det," siger Donald Trump i interviewet.



Præsidenten tilføjer, at han ikke tror, at nogen demokrat vil kunne true ham ved valget i 2020.



"Jeg kan ikke se nogen. Jeg kender dem alle, men jeg kan ikke se nogen," siger præsidenten.



I interviewet med den britiske talkshowvært afslører Donald Trump også detaljer om hans møde med den britiske dronning Elisabeth under hans statsbesøg i Storbritannien.



Adspurgt om, hvorvidt han havde diskuteret Storbritanniens udtræden af EU med dronningen, svarer præsidenten:



"Det gjorde jeg. Hun sagde, at det er et meget - og hun har ret - kompliceret problem. Jeg tror ikke, at nogen havde forudset, hvor komplekst det ville blive," siger Donald Trump.



"Alle troede, det ville blive ligesom 'nå, det er nemt, vi er med, eller vi er ikke med (i EU, red.)," tilføjer han.



I interviewet fortæller præsidenten også, at han synes, at den 92-årige dronning er en "utrolig kvinde".



"Hun er så skarp, hun er så smuk, og når jeg siger smuk - både indvendigt og udenpå. Hun er en smuk kvinde," siger Donald Trump.



Talkshowværten spurgte også ind til præsidentens syn på lederen af det nordkoreanske regime, Kim Jong-un.



"Vi har et godt forhold, ja. Han er meget klog, god personlighed. Han er sjov og hård. En god forhandler," siger Donald Trump.



Direkte adspurgt om, hvorvidt Kim Jong-un er en nådesløs diktator, siger præsidenten:



"Selvfølgelig er han det. Han er nådesløs, men det er andre også."



/ritzau/Reuters