Trump før møde med Putin: Overvejer at spørge til udlevering af 12 tiltalte russere

The stories you heard about the 12 Russians yesterday took place during the Obama Administration, not the Trump Administration. Why didn't they do something about it, especially when it was reported that President Obama was informed by the FBI in September, before the Election? -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. juli 2018

These Russian individuals did their work during the Obama years. Why didn't Obama do something about it? Because he thought Crooked Hillary Clinton would win, that's why. Had nothing to do with the Trump Administration, but Fake News doesn't want to report the truth, as usual! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. juli 2018

Mandag skal den amerikanske præsident Donald Trump mødes med Ruslands præsident Vladimir Putin i den finske hovedstad Helsinki.Her overvejer han at spørge Putin om at udlevere de 12 russiske efterretningsofficerer, der er tiltalt for at have hacket Demokraternes computernetværk i 2016. Det siger han i et interview med CBS News "Måske gør jeg det. Jeg havde ikke tænkt på det. Men jeg vil bestemt spørge om det. Men igen var det under Obama-regeringen. De gjorde hvad end det nu var, under Obama-regeringen," siger Trump til CBS News.For to dage siden blev 12 russiske efterretningsofficerer tiltalt af en såkaldt storjury i USA for at have hacket Demokraternes computernetværk, da Hilary Clinton var præsidentkandidat i 2016.Tiltalen er en del af undersøgelsen af forholdet mellem Rusland og Trumps valgkampagne.Ifølge vicejustitsminister Rod Rosenstein har russerne angiveligt hacket valgsystemet og stjålet informationer om en halv million vælgere.Ifølge Rosenstein er der ikke beviser for, at nogen amerikanere har været i bevidst kontakt med de russiske efterretningsofficerer ligesom der heller ikke er beviser for, at den påståede hacking har haft indvirkning på stemmerne. Før tiltalen blev offentliggjort, blev Trump orienteret om det.I kølvandet på tiltalen har Trump over de seneste dage langet ud efter Obama-regeringen på sin Twitter-profil."De historier, I har hørt om de 12 russere fandt sted under Obama-regeringen, ikke Trump-regeringen. Hvorfor gjorde de ikke noget ved det, især når Obama angiveligt var informeret af FBI i september, før valget?" skrev Trump 14. juli.Senere skrev han:"Disse russiske individer udførte deres arbejde under Obama-årene. Hvorfor gjorde Obama ikke noget ved det? Fordi han troede, at Hillary Clinton ville vinde, derfor. Har intet at gøre med Trump-regeringen, men fake news vil ikke skrive sandheden, som sædvanlig!"