Theresa May får råd fra Donald Trump: "Han sagde at jeg burde sagsøge EU"

Da den amerikanske præsident Donald Trump for nylig var på besøg hos Storbritanniens premierminister Theresa May gav han hende et godt råd.I et interview med BBC løfter den britiske premierminister nu sløret for det råd. Det skriver Wall Street Journal "Han sagde, at jeg burde sagsøge EU," siger Theresa May ifølge avisen til BBC, dog uden at uddybe det yderligere.På et fælles pressemøde fredag henviste Donald Trump til, at han havde foreslået Theresa May at være en "hård" og "brutal" forhandler i forbindelse med brexit. Ifølge Wall Street Journal sagde den amerikanske præsident ikke præcist, hvad han havde rådet hende til, men sagde, at den britiske premierminister ikke ville følge det.For lidt over en uge siden præsenterede den britiske regering planen for Storbritanniens udtræden af EU.Forud for sit besøg havde Donald Trump kritiseret Mays brexitplan for at "dræbe" udsigterne til en handelsaftale med USA. Ifølge Wall Street Journal har han dog efterfølgende udtrykt sin støtte.