Theresa May: "Jeg vil kæmpe for vores brexit-aftale – fordi det er den rette aftale for Storbritannien"

Den brexitplan som den britiske premierminister Theresa May præsenterede for nogle uger siden, er den eneste mulighed. Det skriver premierministeren i et indlæg i den britiske avis Daily Mail , der har fået overskriften:"Min aftale er den eneste brexit-aftale - vrag den og løb en risiko"."Jeg tager ikke til Bruxelles for at kompromittere vores nationale interesser; Jeg vil kæmpe for dem. Jeg vil kæmpe for vores brexit-aftale – fordi det er den rette aftale for Storbritannien," skriver Theresa May.Hvidbogen, der er en plan for Storbritanniens udtræden af EU, strækker sig over 104 sider.Ifølge planen skal Storbritannien bl.a. efterleve EU-regler for at bevare adgang til det indre marked for varer, inkl. fødevarer. Det har EU afvist, at briterne kan få, uden også at have fri bevægelighed for tjenesteydelser og personer.Planen har fået både brexitminister David Davis, underminister for brexit Steve Baker og udenrigsminister Boris Johnson til at trække sig fra deres poster. Det fik dog ikke Theresa May til at rokke ved sit forhandlingsudspil.I indlægget i Daily Mail opfordrer Theresa May til opbakning af planen og advarer samtidig dem, der måtte stemme for lovændringer, som binder Storbritannien til en permanent toldunion med EU."Det vil være det ultimative forræderi af brexit-afstemningen. Det vil fjerne vores evne til at have en selvstændig handelspolitik, idet vi så indrømmer Storbritanniens rolle på verdensplan som en kraft for frihandel og truer folks job og levegrundlag. Denne regering vil aldrig stå for det," skriver hun.Samtidig gør Theresa May det klart, at planen ikke bare er en lang ønskeliste, som forhandlere kan vælge og vrage fra."Det er en samlet og fuldkommen plan med en række udfald, som ikke er til forhandling," skriver hun og fortsætter:"Befolkningen stemte for at stoppe fri bevægelighed. Så fri bevægelighed vil stoppe. Folk stemte for at afslutte EU-domstolens jurisdiktion i vores land; og vi vil også levere på det."