Tyrkiet vil i næste uge ophæve den undtagelsestilstand, der har været i kraft i de seneste to år, siger en talsmand for præsident Recep Tayyip Erdogan.



- Undtagelsestilstanden bliver afsluttet om aftenen den 18. juli, siger talsmanden, Ibrahim Kalin.



Præsident Erdogan, der netop er blevet indsat i en ny embedsperiode, vil ikke forlænge de særlige love, der har været i kraft siden et mislykket kupforsøg mod Erdogan i juli 2016.



- Kampen mod terrorisme vil fortsætte under den nuværende lovgivning, tilføjer talsmanden.



- I tilfælde af, at vi står over for en meget ekstraordinær trussel, kan undtagelsestilstanden blive genindført, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.



Undtagelsestilstanden har givet de tyrkiske myndigheder vidtrækkende beføjelser til at tilbageholde personer, der mistænkes for at støtte op om de formodede kupmagere.



