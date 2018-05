Henrik Sass i konflikt med S om hash og hårde stoffer: "Alt, hvad vi har gjort de seneste 50 år, har været nytteløst"

Stoffet cannabis, der i Danmark mest kendes som hash eller pot, skal gøres 100 pct. lovligt og skal forhandles gennem statens kontrol og regulering og beskatning - ligesom eksempelvis alkohol og cigaretter.Og hårde stoffer skal "som et minimum" afkriminaliseres for de brugere, der er på heroin, kokain, mdma, ecstacy og andre hårde stoffer. Sådan lyder den markante narkomelding fra Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen i en ny debatbog 'EXODUS – vejen frem for centrum-venstre'. Det skriver Information.Meldingen kommer efter en konstatering af, at de seneste 50 års krig mod narkotika i Danmark har været en total fiasko. Strammere love, højere straffe og masser af penge til kontroller og håndhævelse har ikke hjulpet, lyder vurderingen."Alt, hvad vi har gjort de seneste 50 år, har været nytteløst. Der er ikke færre, der bruger eller misbruger stoffer. Ethvert skolebarn ved, hvor man kan købe hash. Det har ikke nyttet andet end, at vi har sendt en masse folk i fængsel, og mængden af ressourcer, samfundet bruger på at bekæmpe det, er eksploderet," siger Henrik Sass Larsen til Information.Så hvis staten kunne overtage hashsalget og holdt op med at straffe brugere af hårde stoffer, vil det give et kæmpe dyk i kriminaliteten, og de penge, der kunne spares på det, skulle så investeres i oplysningskampagner og behandlingsindsats.Danmark ville i givet fald blive en af narkopionererne i Europa, selv om flere lande allerede har taget skridt mod afkriminalisering af forskellige rusmidler. Portugal har afkriminaliseret brug af hårde stoffer for mange år siden og har høstet gode erfaringer med dette og i Holland kan man uden straf købe hash på caféer, der er under tæt kontrol af myndighederne. I nogle amerikanske delstater, heriblandt Californien og Colorado, har man allerede givet cannabis til både medicinsk og rekreativt brug helt fri, så man kan købe den lovligt i butikker, der dog betaler skat og skal opfylde en række strenge kontrolkrav.I Colorado blev der i 2017 brugt for 1,5 mia dollar i cannabisbranchen - et beløb der ventes at stige. Og det gav Colorado skatteindtægter for 247 mio. dollar - penge der kanaliseres ind i blandt andet misbrugsbehandling og forebyggelse, samt i skolesystemet.I Danmark vækker disse erfaringer med en mere pragmatisk rusmiddelpolitik genklang. Ifølge Henrik Sass Larsen må man kortslutte det omfattende sorte narkotikamarkeds onde cirkel med ny lovgivning."Det er da problematisk, at vi jagter misbrugere, syge mennesker. Vi ved, at de oplever, at de er nødt til at have det her stof. Og så bringer vi dem i en situation, hvor de bliver nødt til at begå kriminalitet for at skaffe det. Så burer vi dem inde i fængslet, hvor de alligevel kan købe det og stifte endnu mere gæld, som betyder, at de skal begå endnu mere kriminalitet, når de kommer ud. Det er håbløst," siger Henrik Sass Larsen til Information. Socialdemokraternes gruppeformand understreger, at det er hans egne holdninger, og ikke partiets. Og her er det lidt op ad bakke, for Socialdemokratiets politik er klar: Hash og hårde stoffer skal ikke legaliseres. Men her er partiet umiddelbart uenige med en stor del af danskerne.Hele 53 pct. af danskerne mener nemlig at cannabis skal fuldt ud legaliseres i Danmark, ifølge en meningsmåling fra september 2017 , foretaget af Epinion for DR Nyheder. Cirka en fjerdedel eller 27 pct, siger nej til en legalisering.