Den liste, som Iraks premierminister står i spidsen for, er foran i optællingen efter parlamentsvalget i landet.



Lige efter følger den shiamuslimske åndelige leder Moqtada al-Sadrs alliance, oplyser en kilde i valgkommissionen og en kilde i landets sikkerhedsapparat til Reuters.



Der er tale om foreløbige resultater. Det fremgår ikke, hvor mange stemmer der er optalt. Det endelige resultat ventes mandag.



Irakerne stemte lørdag ved et frit valg. Det var det første, siden Islamisk Stat blev nedkæmpet sidste år i store dele af landet.



Valgdeltagelsen var lav. Den blev kun 45 procent.



Premierminister Abadi er i den sjælden rolle, at han både er en allieret for Iran og USA.



Uofficielle resultater, som er indsamlet af Reuters journalister i de sydlige provinser, tyder på, at Sadr også her har gjort det godt ved valget.



Mens de amerikanske styrker var stationeret i Irak fra 2003 til 2011, ledte han en voldelig opstand mod de udenlandske styrker.



Hvis det viser sig, at Sadrs alliance kommer ind som toer ved valget, vil det være et overraskende comeback fra hans side.