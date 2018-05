Silvio Berlusconi levnes ikke de store chancer fremover, selv om han er blevet erklæret valgbar af en domstol i Milano.



Som 81-årig med svindende opbakning og flere sager over hovedet er han "inde i den sidste fase af sit politiske liv".



Det siger Gert Sørensen, der er seniorforsker på Københavns Universitet med fokus på blandt andet politisk tænkning i Italien og italiensk identitetshistorie.



- Man kan ikke forvente en tilbagevenden til den glansperiode, som han har haft tidligere som regeringsleder af flere omgange.



- Jeg har meget svært ved at se en tilbagevenden til det niveau, som kortene er - også med den stærkt vigende opbakning til hans parti. Han ligger bagud i måling over opbakning til partiledere, siger han.



Der er forsat dødvande efter knap to måneders forhandlinger om en ny regering efter valget i marts.



Den tidligere premierminister har lørdag fået ophævet forbuddet mod at beklæde et offentligt embede efter "god opførsel".



Ekspremierministeren har været udelukket fra italienske valg på grund af en sag om groft skattesvig.



Berlusconi blev idømt syv års fængsel og et forbud mod at beklæde offentlige embeder ved en retssag i 2013.



Samtidig blev han idømt en fængselsstraf på fire år.



Men den blev af en domstol i Milano efterfølgende ændret til et års samfundstjeneste, og mangemillionæren skulle arbejde på et ældrecenter.



Gert Sørensen venter ikke, at det får den store betydning.



- Han kan bruge det som propaganda på den korte bane. Han vil sige, at han er blevet uskyldig dømt. Han vil, som en af de mest magtfulde mænd i Italien, kalde sig et offer, siger Gert Sørensen.



