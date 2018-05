Silvio Berlusconi kan igen opstille til valg, skriver den norditalienske avis Corriere della Sera. Det skal en domstol i Milano have afgjort.



Hovedpersonen selv har ikke bekræftet historien, som bringes i flere italienske netaviser og nyhedsbureauet Ansa.



Ekspremierministeren har været udelukket fra italienske valg på grund af en sag om groft skattesvig.



81-årige Berlusconi blev idømt syv års fængsel og et forbud mod at beklæde offentlige embeder ved en retssag 24. juni 2013.



Samtidig blev han idømt en fængselsstraf på fire år. Men den blev af en domstol i Milano efterfølgende ændret til et års samfundstjeneste, og mangemillionæren skulle arbejde på et ældrecenter.



Silvio Berlusconi gav så sent som torsdag grønt lys til, at hans allierede i Liga Nord kan forsøge at danne regering med Femstjernebevægelsen.



Berlusconi har dog understreget, at hans eget parti, Forza Italia, ikke vil støtte koalitionen.



Dermed var han klar til at bane vej for en ny regering i Italien efter flere måneders politisk dødvande efter parlamentsvalget i marts.



Højrekoalitionen består af Liga Nord (også kaldet Ligaen) og Forza Italia.



Berlusconi ser gerne, at lederen af Liga Nord, Matteo Salvini, bliver Italiens næste premierminister.



/ritzau/