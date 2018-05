Ghettoaftale sender udsatte i boligklemme

En stor gruppe mennesker risikerer i fremtiden at komme alvorligt i klemme på det danske lejeboligmarked.



Det forudser Palle Adamsen, formand for Danmarks Almene Boliger og direktør i Lejerbo, efter regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF har indgået en ny delaftale om forholdene i de ghettoer. der optræder på regeringens ghettoliste.



- Konsekvensen bliver, at en forholdsvis stor gruppe af boligsøgende nu får et nej til en bolig, at vi ikke kan anvise et alternativ, og at vi sender dem over i favnen på kommunerne, siger han.



Aftalen mellem partierne går ud på, at folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse ikke må flytte til de hårdeste ghettoområder.



Delaftalen er en del af regeringens plan for at afvikle parallelsamfund, men ifølge Palle Adamsen, er det en helt forfejlet plan at nægte en del af de samfundets udsatte afgang til boligområder.



- Det er simpelthen den forkerte medicin, til det problem vi står med, og som vi er enige om skal løses, siger han.



Ifølge ham er der allerede rig mulighed for, at boligselskaberne kan prioritere personer med uddannelse eller job foran i køen, når der skal anvises boliger.



En indsats, der ifølge Palle Adamsen bliver brugt, og viser, at man allerede er på vej i "den rigtige retning".



Men nægter man de almene boligselskaber muligheden for at anvise eksempelvis kontanthjælpsmodtagere til ghettoområder, så forhindrer man også effektivt folk for overhovedet at få en fod ind på markedet for almene boliger.



Det skyldes, at der er så høj efterspørgsel på de almene boliger, at mange af ghettoområderne er de steder, man bliver nødt til at starte, hvis man vil ind på de almene boligers ventelister.



- Butikken er tom, der er ingen varer på hylderne, og det vil sige, vi kan ikke sende folk andre steder hen, siger Palle Adamsen.



Han tror heller ikke, at kommunerne får let ved at løse anvisningsudfordringen.



- Så må vi sende dem til kommunen, og så må kommunen bruge deres boligsociale anvisning, der er presset i forvejen.



- Så jeg ser, at der nogle mennesker, der bliver klemt på boligmarkedet, og det tror jeg ikke fremmer deres evne til at gå fra passiv til aktiv forsørgelse, siger han.



/ritzau/