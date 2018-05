Nato-kampfly kan komme til at træne ud for Vestkysten

En amerikansk forsvarsvirksomhed offentliggør fremskredne planer om at etablere et centralt trænings- og kommandocenter i Danmark for samtlige nordeuropæiske F-35-kampfly.



Det skriver Jyllands-Posten.



Op mod 80 kampfly fra blandt andre Storbritannien, Holland, Norge og Polen skal kunne deltage i avancerede Nato-øvelser med udgangspunkt i det danske luftrum over Nordsøen.



Og projektet vil skabe både nye arbejdspladser og økonomisk vækst i Danmark, skriver avisen.



Meldingen kommer fra direktør Mike Knowles fra den amerikanske forsvarsvirksomhed Cubic Defence Systems, der i samarbejde med det amerikanske Forsvarsministerium, Pentagon, står for udviklingen af træningsprogrammerne til F-35-kampflyet.



"Danmark har en helt unik placering i forhold til de andre lande. Flyene kan flyve fra deres egne baser og mødes i blandt andet dansk luftrum over Nordsøen," siger Mike Knowles til Jyllands-Posten.



Cubic har allerede underskrevet en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune, der efter planen skal huse det nye træningscenter på Flyvestation Skrydstrup.



F-35-kampflyprogrammet er tidligere blevet mødt med stor kritik både på grund af dets voldsomme støjgener og med hensyn til økonomien bag projektet.



Men lektor på forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen vurderer, at det nye forslag kan skabe en mere positiv stemning omkring projektet.



Der er flere grunde til, at det er en god idé, påpeger han over for Ritzau.



"Det kan betyde nye arbejdspladser, og det er altid rart," siger han.



Men derudover er det en fordel, at Danmark bliver omdrejningspunkt blandt de lande, der har de her fly, lyder vurderingen.



"Hvis vi kan træne med dem, så kan vi også lave operationer sammen med dem."



"Da vi ikke får ret mange fly, er det en fordel, at vi får tætte partnere, som vi også kan lave operationer med uden for Danmark," siger han.



Ifølge Haderslevs borgmester, H.P. Geil (V), er aftalen en "milepæl", der kan bane vej for nye job og vækst.



Han lover samtidig borgerne, at de store øvelser ikke vil øge flystøjen. Ifølge Cubic vil flyene kunne træne op til 350 km fra kysten.



Og flere arbejdspladser til området er kun positivt, vurderer Per Brommann, der er formand for foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer.



"Det, som avisen skriver, er, at der ikke vil være flyvninger på Flyvestation Skrydstrup med fremmede fly. Flyene vil altså flyve fra deres egne hjemmebaser," siger han.



Forsvarsministeriet skriver i en mail til Jyllands-Posten, at regeringen er positiv over for planerne. Den lover, at miljøaspekterne vil indgå i en eventuel beslutning.



