Det Hvide Hus ønsker, at inspektioner af Irans atomanlæg skal fortsætte. Og det er, selv om præsident Donald Trump har trukket sit land ud af den internationale atomaftale med det iranske styre.



- Vi forventer, at Iran vil fortsætte med at respektere tillægsprotokollen og samarbejdet med Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) - uafhængigt af om aftalen bevares, siger en højtstående embedsmand i Trump-administrationen.



Han henviser til, at inspektionerne, som IAEA har foretaget i Iran siden atomaftalen, trådte i kraft for over to år siden.



Aftalen mellem USA, Iran, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og Rusland indebar indførelse af et omfattende inspektionsprogram i Iran. Til gengæld blev sanktioner mod Iran lempet.



Trump har advaret Iran mod at starte dets atomprogram igen.



- Hvis iranerne alligevel gør det, vil det få meget alvorlige konsekvenser, lyder det fra Trump, som har gjort det klart, at amerikanske sanktioner mod landet vil træde i kraft inden for kort tid.



Aftalen blev indgået efter langvarige forhandlinger i juli 2015. Den indebærer blandt andet, at Iran har begrænset antallet af centrifuger, der kan bruges til berigelse af uran.



Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Kina og Rusland, der alle er parter i atomaftalen, har protesteret kraftigt imod Trumps beslutning om at træde ud af aftalen.



/ritzau/AFP