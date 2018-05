Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi har givet grønt lys til, at hans allierede i Ligaen kan forsøge at danne regering med Femstjernebevægelsen.



Berlusconi understreger dog, at hans eget parti, Forza Italia, ikke vil støtte koalitionen.



Udmeldingen fra den 81-årige tidligere premierminister kan bane vejen for en ny regering i Italien inden for få dage og dermed afslutte ni ugers politisk dødvande i landet efter parlamentsvalget i marts.



Højrekoalitionen består af Ligaen, der tidligere hed Liga Nord, og Forza Italia.



Berlusconi ser gerne, at lederen af Ligaen, Matteo Salvini, bliver Italiens næste premierminister.



/ritzau/Reuters