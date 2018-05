Irans øverste leder kalder Trump tåbelig og overfladisk

Erklæringen fra den amerikanske præsident, Donald Trump, om, at han trækker USA ud af atomaftalen med Iran, var "tåbelig og overfladisk", siger Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. - Den amerikanske præsident havde måske over ti løgne med i sine udtalelser. Han truede regimet og befolkningen med påstande om det ene og det andet. Trump, jeg siger det klart på vegne af den iranske befolkning: Du har begået en fejltagelse, siger den iranske leder.Khamenei, som er den øverste autoritet i Iran, har noget modstræbende støttet atomaftalen. Han har gentagne gange offentligt kritiseret USA for at svigte løfter, som landet har afgivet i forbindelse med aftalen.Iranske parlamentsmedlemmer brændte onsdag papirer, der ligner det amerikanske flag, af og råbte slogans vendt mod amerikanerne./ritzau/Reuters