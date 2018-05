Analyse: Trump rammer Iran med hårdest mulige sanktioner - hvad er det?

Iran er på vej tilbage til tiden før 2015, da befolkningen jublede og sang i gaderne fordi den årelange økonomisk embargo fra Vesten var på vej til at ophøre.



USAs præsident Donald Trump trækker USA ud af atomaftalen, der blev indgået sammen med Kina, Rusland, Storbritannien, Tyskland og Frankrig.



Istedet varsler Trump nu, at Iran vil blive ramt af de hårdest mulige økonomiske sanktioner, "highest level", som han formulerede det i en kort tale. Hvilket straks fik iagttagere til at spørge sig selv, hvad det indebærer. Idet der hverken fra præsidenten selv eller fra talsmænd er præcise oplysninger om indholdet af de nye sanktioner.



Men selv om omfanget af nye amerikanske sanktioner endnu ikke kendte - og de vil tage angiveligt tre måneder at implementere - så varsler det nye problemer for europæiske virksomheder, der har investeret i Iran efter at størstedelen af embargoen blev ophævet i begyndelsen af 2016. Trump sagde direkte, at USA også vil straffe andre lande, der bryder sanktionerne. Det har overfor embargoen af f.eks. Cuba vist sig såre effektivt at bruge adgangen til USAs finansielle system som løftestang.



Farligt at gamble



I første række står nu shippingbranchen, hvor rederier, forsikringsselskaber, olieindkøbere og alle, der er i forbindelse med den voksende eksport af iransk olie eller gas nu må genoverveje deres forretning.

Det er de færreste virksomheder, der vil gamble med adgangen til det amerikanske marked, til brug af dollar eller til adgang til amerikanske banker overfor en mulig gevinst i et Iran, der selv uden sanktioner er blandt verdens mest problematiske lande at gøre forretning i. ifølge Verdensbankens gradering af Ease of Doing Business.



Tydeligt blev det efterfølgende sagt, at den spritnye amerikanske ambassadør i Berlin, Richard Grenell. Han tweeter noget opsigtsvækkende, at "tyske virksomheder, der laver forretning i Iran, skal lukke dem ned øjeblikkeligt."



Men de økonomiske forbindelser til Iran kan i virkeligheden være det mindste af de problemer, Trumps beslutning kan initiere.



Det er givet, at det transatlantiske forhold nu er forværret. I forvejen lurer en handelskrig mellem EU og USA, men nu er også NATO-allierede lande dybt uenige om, hvordan man tackler det altid brændfarlige Mellemøsten.



Advarsel om storkrig



Tysklands og Frankrigs ledere har på forhånd advaret den amerikanske præsident om øget risici for en storkrig i Mellemøsten. Trumps argument er, at han forhindrer et atomkapløb, fordi atomaftalen med Iran dels ikke blev overholdt i Teheran, dels har et udløb i 2030, hvorefter Iran igen vil kunne fortsætte deres atomprogram, og dermed indlede et atomkapløb i Mellemøsten.



Men Frankrigs præsident, Emmanuel Macrons første tweet-rektion er omvendt, at ikke-spredning af atomvåben nu er i fare. Både han og Donald Tusk, formand for det Europæiske Råd, lader i kommentarer vide, at atomaftalen ikke er død, den fortsætter bare med fem lande og uden USA. Hvad man i praksis vil gøre kommer op på et snarligt EU-topmøde.



Trump, der i sin tale tordnede mod de lande, der med samhandel og investeringer har givet Iran nye indtægter, og dermed muligheder for at støtte terrororganisationer i mange lande, siger, at USA nu er blevet et sikrede sted.



Men det er langt fra sandt, hvis man lytter til Priscilla Moriuchi, tidligere NSA, og nu analytiker hos cybersikkerhedsfirmaet Recorded Future. Hun advarer i en udtalelse om, at der nu er forhøjet risici for "gengældelse og destruktive angreb fra den islamiske republik." Idet hun forudser agressive cyberangreb på amerikanske virksomheder indenfor finans, energi, infrastruktur fra "statssponsorede iranske aktører."



Overfor advarslen er den kortsigtede trøst kun, at finansmarkederne tirsdag aften så langt fra var ved at gå i panik. Olieprisen steg da Trump opfyldte sit valgløfte om at trække USA ud af atomaftalen, men faldt igen tilbage, og de amerikanske aktier og obligationer faldt kun i meget begrænset omfang.