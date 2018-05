Kinas præsident mødtes med Kim Jong-un

Kinas præsident, Xi Jinping, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har tirsdag holdt et overraskende topmøde i det nordøstlige Kina, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.



Mødet fandt sted forud for et ventet møde mellem Kim Jong-un og præsident Donald Trump.



De to ledere mødtes i den nordøstlige by Dalian. Officielle medier viser optagelser, hvor de to ledere går side om side ved havet.



Det kinesiske nyhedsbureau Xinhua skriver, at de to ledere mødtes både mandag og tirsdag.



