Mens Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har gennemført et stigende antal forretningsvenlige love, har fagforeninger arrangeret stribevis af strejker. De kritiserer blandt andet Macrons forsøg på at gøre Air France mere konkurrencedygtig.



Det skriver The New York Times.



I løbet af det første år af Emmanuel Macrons præsidentperiode har den franske præsident indført en række tiltag, der blandt andet har gjort det nemmere for virksomhederne at hyre og fyre, reduceret formueskatten og decentraliseret kollektive forhandlinger.



Utilfredsheden med lovændringerne har ulmet i ugevis, og senest har Air France annonceret nye strejker.



Frankrigs finansminister, Bruno Le Maire, har advaret om, at flyselskabet ikke nødvendigs kan overleve, hvis fagforeningerne fastholder deres krav om en øjeblikkelig lønstigning på 5 pct.



- Hvis selskabet ikke gør de nødvendige anstrengelser for at være på det samme konkurrencedygtige niveau som Lufthansa og andre store luftfartsselskaber, kommer det til at forsvinde, udtalte Bruno Le Maire søndag på den franske tv-station BFM.



Air Frances strejker har allerede påvirket titusindvis af flypassagerer verden over. Ifølge Le Marie, vil den franske regering, der ejer en minoritetsandel af selskabet, vil ikke rede flyselskabet, hvis selskabet får svært ved at overleve.



/ritzau/FINANS