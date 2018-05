Regeringen fjerner kommunal skattebombe i nye ejendomsvurderinger - men kun frem til 2025

Det skal hverken være en kæmpe gevinst eller en økonomisk lussing for landets kommuner, at der næste år kommer et nyt system til at vurdere værdien af ejendomme.Det er rationalet bag en politisk aftale, som regeringen har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale. Det nye system skal sikre, at boliger og erhvervsejendomme får en offentlig vurdering, der er tæt på den pris, de vil kunne handles til i virkeligheden. Det hidtidige system har nemlig ramt skævt.Men mere retvisende vurderinger ville alt andet lige betyde, at nogle kommuner fik færre penge i kassen og andre flere. Det er den effekt, politikerne på Christiansborg er enedes om at neutralisere."Det var ikke meningen, at den boligpolitiske aftale, der blev indgået sidste år, skulle have udligningsmæssige konsekvenser for kommunerne," siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). I 2019 og 2020 bliver tab og gevinster fuldt ud neutraliseret. I årene 2021-2025 skal aftalen sikre, at de kommuner, der får et markant højere beskatningsgrundlag, ikke skal aflevere mere i udligning.Det højere beskatningsgrundlag bliver nemlig ikke omsat til penge i kommunekasserne, fordi Folketinget har besluttet at nedsætte grundskyldpromillen ved lov."Vi skaber ro fra nu af og helt frem til 2025. Og så vil vi se på nogle modeller for, hvordan vi kan sikre, at der ikke kommer voldsomme udsving efter 2025," siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille. For skatteborgernes privatøkonomi gør mandagens aftale hverken fra eller til. Det forsikrer både ministeren og Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht."I 2019 kommer der nye ejendomsvurderinger. Men der er ikke nogen, der kommer til at stige i ejendomsbeskatning ud over den almindelige pris- og lønudvikling, så længe man bliver boende i den ejendom, man har nu, siger Engelbrecht.Det skyldes forliget om fremtidens boligskat, der blev indgået sidste år.Det fastslår også, at de borgere, der har betalt for meget i boligskat på grund af de fejlbehæftede vurderinger, skal have deres penge tilbage. Mens dem, der har betalt for lidt, slipper for at skulle betale. Selv om ingen kan vide præcist, hvordan de nye ejendomsvurderinger bliver, er det forventningen, at det især er i provinsen, at vurderingerne vil være lavere.Mens det vil være i hovedstadsområdet og omkring de større byer, at man skal forvente højere ejendomsvurderinger, end det gamle system har vist.Derfor ville det umiddelbart være kommunerne i landets yderområder, der fik de største fald i indtægterne, hvis ikke politikerne havde besluttet at neutralisere effekterne.Men hvis der ikke er en ny aftale på plads, når vi når frem til 2026, eksploderer udligningen."For København vil det nye vurderingssystem føre til 1,7 mia.kr. i ekstra årlig betaling. Århus og Frederiksberg skal betale yderligere 0,5 mia. kr. Det svarer til næsten 5.000 kr. per borger på Frederiksberg. Dagens politiske aftale udskyder blot problemet til efter 2025," siger Otto Brøns-Petersen, analysechef i Cepos og tidligere direktør i Skatteministeriet. Han tilføjer:"Det indgik allerede i boligskatteaftalen fra 2017, at virkningerne skulle neutraliseres frem til 2025, og det er nu det, partierne har aftalt en konkret model for. Men man løser ikke de permanente problemer, når den midlertidige ordning løber ud. Det kan komme til at påvirke boligmarkedet allerede på kortere sigt, at der er udsigt en potentielt stor skattestigning,"Og derfor er det ikke godt nok. Der skal ro på markedet allerede fra i dag, og det er let af finde tekniske løsninger, der ligger lige til højrebenet."Det er hverken forståeligt eller betryggende, at man ikke er fundet en permanent løsning på dette problem, men skudt det ud i en usikker fremtid. Grundvurderingerne hører ikke hjemme i udligningssystemet, og det er ret enkelt at håndtere det teknisk," siger Otto Brøns-Petersen.