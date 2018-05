DF-politiker: Min datter stod bag falsk facebookprofil

En falsk facebookprofil har flere gange blandet sig i debatter og taget folketingspolitiker Dorte Ullemoses (DF) parti.



Men i en mail til Fyns Amts Avis oplyser politikeren, der også er medlem af byrådet i Svendborg, at det er hendes voksne datter, der står bag.



Det skriver Fyens.dk.



Profilen var oprettet under navnet "Tom Jensen", men den skal nu være slettet.



Den fiktive mand har bakket Ullemose op i debatter på både Facebook og i kommentarsporerne ved Fyens.dk. Det viser blandt andet flere billeder, som avisen har gemt.



Politikeren har tidligere afvist, at hun kender til en "Tom Jensen" og spurgt til, hvorvidt hun selv stod bag, svarede hun "ingen kommentarer".



Men fredag eftermiddag modtog avisen en mail om, at det var hendes voksne datter, der havde oprettet den falske profil



"Det gør naturligvis ondt på dem, når de læser alle de grimme ting, der bliver skrevet om deres mor på Facebook, i aviserne og på de sociale medier. Derfor har min datter oprettet den omtalte facebookprofil for at forsvare mig, når folk taler grimt om mig. Det er selvfølgelig ikke i orden, og derfor er den også nu slettet," skriver Dorthe Ullemose i mailen.



Facebook har bekræftet, at profilen var falsk, og at den ikke findes længere.



/ritzau/