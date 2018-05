Det svenske socialdemokrati mener, at Sverige har taget imod for mange flygtninge.



Statsminister Stefan Löfven og hans migrationsminister, Heléne Fritzon, fastslog fredag, at landet ikke skal tage imod flere asylansøgere, end hvad der er rimeligt i forhold til den samlede befolkning.



I 2017 tog Sverige imod omkring 27.000 personer.



- Det er for mange i forhold til Sveriges befolkning, siger migrationsminister Heléne Fritzon (S).



På et pressemøde, hvor socialdemokraterne præsenterede partiets udlændingepolitik, sagde hun, at omkring 14.000 personer havde været en mere rimelig andel.



Stefan Löfven afviser at sætte tal på.



/ritzau/TT